È gastroenterite ma lui muore Diagnosi sbagliata a Careggi oltre 500mila euro di risarcimento a moglie e figlia

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 – Un dolore al torace, lo svenimento, la corsa al pronto soccorso diin codice rosso. Nove ore dopo, nonostante i dolori lancinanti e i continui episodi di vomito e diarrea, la dimissione dall’ospedale in codice verde condi "acuta". Nulla di grave, insomma, un fastidioso e persistente mal di pancia, secondo i medici. Passano 59 ore (due giorni e mezzi), nelle quali l’uomo, 50enne all’epoca dei fatti, soffre le pene dell’inferno, non riuscendo neanche ad alzarsi da letto o a mangiare. C’è un nuovo ricovero: questa volta al Santa Maria Annunziata (ospedale Torregalli), dove i medici dopo alcuni esami individuano una dissecazione dell’aorta - quando si lacera e si separa dallo strato intermedio della parete stessa – e trasferiscono d’urgenza l’uomo in una sala operatoria di cardiochirurgia.