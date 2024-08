Due anni fa la morte di Gastone Simoni Una messa in duomo per ricordarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Prato, 25 agosto 2024 – Duesenza monsignor. Il vescovo emerito di Prato morì all’età di 85il 28 agosto 2022 a Fiesole, sua diocesi di origine, dove era tornato a vivere quando aveva terminato il suo mandato episcopale nella città laniera. La suae i giorni difficili della malattia furono accompagnati dalla preghiera e dall’affetto di tantissimi pratesi. La Chiesa di Prato lo ricorderà mercoledì 28 agosto con la celebrazione di unain suffragio alle 9,30 in cattedrale. Monsignorè stato un Pastore molto amato e stimato, non soltanto dai credenti, perché era considerato un punto di riferimento autorevole e credibile. La sua capacità di leggere la realtà e i cambiamenti in atto nella società ha dato modo alla comunità, ecclesiale e civile, di camminare con coscienza e responsabilità nel tempo presente.