(Di domenica 25 agosto 2024) «La storia non è ancora finita». Così il primo ministro israeliano Benjaminha commentato l'preventivo condotto dalle Forze di difesa israeliane contro lanciarazzi dipronti a colpire il centro di Tel Aviv. «ha cercato di attaccare lo Stato di Israele con razzi e droni. Abbiamo ordinato alle Idf di effettuare un potentepreventivo per eliminare la», ha affermato. «Le Idf hanno distrutto migliaia di razzi a corto raggio e tutti erano mirati a danneggiare i nostri cittadini e le nostre forze in Galilea», ha aggiunto il premier israeliano. «Inoltre le Idf hanno intercettato tutti i droni cheha lanciato contro obiettivi strategici nel centro del Paese», ha proseguito.