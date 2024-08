Dj Ringo la confessione privata del conduttore spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 25 agosto 2024) Djè uno dei personaggi più imprevedibili del panorama artistico italiano. Durante gli anni della sua giovinezza, la voce simbolo di Virgin Radio è stato sicuramente una testa matta, e non ha mai avuto vergogna ad ammetterlo. Tempo fa, infatti, affermò che per parlare degli anni ‘70 trascorsi in Porta Venezia a Milano gli sarebbe servita un’intera enciclopedia. In una recente intervista, l’artista ha raccontato qualche retroscena su questi anni e ha fatto unache hato