Diamo 200mila euro ai nostri collaboratori

(Di domenica 25 agosto 2024) Lorenzo Campanelli, il fondatore, e i figli Francesco e Lucia e lo staff dirigenziale di LC Spa hanno deciso di elargire nel mese di agosto un premio di circaai propri, per gratificarli e dargli supporto. In cosa consiste effettivamente questo contributo? "È sotto gli occhi di tutti l’aumento del costo della vita in genere che sta mettendo in difficoltà anche tantissime famiglie – risponde Lucia Campanelli –. Noi nel nostro piccolo, nel mese di agosto a ridosso delle vacanze estiveun premio di circaa sostegno dei. Certo non risolverà tutti i problemi, ma è comunque un importante contributo e magari aiuterà a trascorrere queste vacanze in modo più sereno visto anche il caro vita che affligge ognuno di noi ogni giorno".