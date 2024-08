Da capolavoro catodico a flop | l' estate che ha ucciso Techetechete' ?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024) Mai come quest'anno il fantastico format di Rai1 è andato incontro a non pochi inciampi, con il "già visto" a trionfare e Paperissima Sprint spesso vincitore sulla concorrenza diretta. Un colpo di genio, un ponte emozionale tra passato e presente, un salto temporale verso anni catodici mai del tutto dimenticati, un omaggio a ciò che fu intriso di malinconia e meraviglie, tra risate, lacrime, canzoni e memorabili sketch.', programma ideato da Michele Bovi nel lontano 2012, è stato a lungo il fiore all'occhiello della programmazione estiva Rai. Magnificenza di scrittura a costo zero, in grado di prendere a piene mani dalle apparentemente infinite teche Rai per riempire un'ora di access prime time riuscendo sempre e comunque a stupire, commuovere, divertire, con un montaggio battente, scelte mirate, puntuali, spiazzanti,