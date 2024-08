Beach volley doppio quarto posto per gli azzurri ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Niente podio ma resta comunque un grande risultato per ilitaliano quello dicon ildi Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava, che si sono arresi ai rispettivi avversari nelle finali che valevano il terzo gradino del podio. Gottardi/Menegatti hanno chiuso il loro torneo tedesco (e forse anche la stagione) come lo avevano iniziato, con una sconfitta, stavolta dal peso specifico piĂą alto, contro le brasiliane Victoria/Thamela, che si sono imposte in due set. Primo parziale tiratissimo con le azzurre che non sfruttano una buona partenza (5-2), si fanno riprendere e superare nel finale. le brasiliane guadagnano un break di vantaggio (17-15) e proseguono fino al termine con il punteggio di 21-19.