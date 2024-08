4 davanti e gli altri Il Milan crolla? Fonseca in tv | lo sfogo imbarazzante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il capitombolo dela Parma preoccupa e non poco i tifosi rossoneri, come del resto tutta la dirigenza e la società. Il primo imputato nel "processo" al nuovoè Pauloche subito dopo il match si sfoga con parole pesantissime: "Sono deluso. È difficile spiegare il nostro atteggiamento difensivo. È chiaro che abbiamo un problema difensivo. È impossibile vincere difendendo così. Per il Parma è stato fin troppo semplice quando attaccava. Non mi rivolgo solo ai difensori, parlo a tutta la squadra per come ha difeso collettivamente e individualmente. Mi assumo la responsabilità di ciò che fa la squadra, ma dobbiamo riconoscere questi problemi difensivi". E ancora: "Perdiamo palla troppo facilmente. Questo permette ad una squadra che difende bassa di costruire occasioni. Abbiamo sbagliato le marcature preventive, i recuperi difensivi, che non facciamo insieme.