Si ripubblica Marx ma il conflitto è un altro Il libro di Scheidler

(Di sabato 24 agosto 2024) Siamo alla fine della favola? Macchina e organismo. Macchine contro organismi. Le macchine, in quanto invenzioni e prodotti dell’organismo supremo per eccellenza, l’homo sapiens, che però sfuggono dalle mani del loro creatore e ne prendono in mano il destino storico. Il più famoso e geniale filosofo e scienziato sociale degli ultimi due secoli, Karl, un tedesco trapiantato a Londra che per quanto riguardava sé stesso non imparò mai a vivere e lavorare nell’agio economico, scelse come oggetto privilegiato di studio la società capitalistica, con la sua storia passata e futura. Con il futuro azzardò molto, dato che non si liberò mai dell’idea sociale utopistica. La criticò sprezzantemente nei socialisti utopisti, ma la riabilitò fondandola su basi presuntamente scientifiche (la scienza era diventata un mito).