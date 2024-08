Punta coltello a connazionale per derubarlo al parco in Bande Nere | incastrato dai giocatori di carte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano – Ore 21.40 di venerdì 23 agosto, siamo alBruni di viale Caterina da Forlì, in zona. Quel parchetto vicino allo spartitraffico, proprio davanti agli ingressi del Golgi Redaelli, è uno dei ritrovi abituali dei cittadini filippini residenti a Milano, che si incontrano lì per bere qualcosa insieme e giocare a. A un certo punto, sInes R., 64 anni, che molti connazionali indicano come una persona violenta: si avvicina al sessantenne N.S. e gliunda cucina al fianco, intimandogli di consegnare i soldi che ha con sé. La sorella dell'uomo se ne accorge immediatamente e chiama il 112, urlando "Aiuto, aiuto" per richiamare l'attenzione.