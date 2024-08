Finisce con l’auto nel canale | era super ubriaco al volante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Piadena Drizzona (Cremona) – Oltre quattro volte il limite consentito. Questo il responso dell’esame dell’etilometro che il giovane guidatore straniero di 22 anni ha evidenziato quando ha provato a soffiare nel macchinario che i carabinieri gli hanno messo davanti. Giovedì pomeriggio i militari sono stati chiamati perché un’auto era entrata nela Piadena Drizzona, lungo la provinciale 343. Il conducente aveva perso il controllo della sua vettura ed era finito in un. Quando sono arrivati, i militari hanno constatato che il conducente non aveva riportato danni dal sinistro, ma che aveva qualcosa che non convinceva. Sottoposto al controllo dell’alcol, l’arcano è stato svelato. Il responso è stato stupefacente: 2.09 g/l, contro lo 0.50 massimo consentito.