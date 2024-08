Bari | stasera Rosso come Cappuccetto Felicità adriatica

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 24 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Due giornate intense per imparare a sorprendersi tra favole attualizzate e viaggi letterari. Il Granteatrino Casa di Pulcinella, conclude l’edizione 2024 del festival “”, con una prima nazionale nella sede del Granteatrino Casa di Pulcinella e con una trasferta in uno dei più amati teatri baresi: il Teatro Abeliano. Sabato 24 agosto, alle 20.30, nella sede del Granteatrino, consigliato per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, andrà in scena “”, una prima nazionale con attori e pupazzi della Compagnia Granteatrino. Grazie all’animatrice Anna Chiara Castellano Visaggi e all’attore Luca Mastrolitti, con la regia di Paolontale, i burattini e i pupazzi di Lucrezia Tritone prenderanno vita per raccontare la storia rivisitata di, una delle favole più popolari al mondo.