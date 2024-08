Arezzo scontro tra auto e moto in viale Santa Margherita | grave un motociclista 25enne

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 24 agosto 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.56, il 118 della ASL TSE è stato attivato per unincidente stradale avvenuto in, nel Comune di, all’altezza del supermercato Gala. L’incidente ha coinvolto un’e una. Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia municipale di, un’infermieristica, la misericordia die l’eliambulanza Pegaso 2. Ilciclista, un giovane di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena dall’eliambulanza. L’autista dell’, la cui età non è ancora nota, è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di. L'articolotrainunciclistaproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.