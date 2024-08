Angelina Mango scatenata alla Notte della Taranta a piedi nudi e con abito in pizzo | Uno stupendo rito collettivo con La noia e Su Picculina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), divertita e sorridente.ha conquistato ieri sera il pubblicodurante le prove generali dello show che sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 a partire dalle 21:20 con Ema Stokholma. La cantautrice poco prima dell’inizio dell’evento ha dichiarato: “Èpoter essere qui, c’è una energia importante dove si incontrano presente, passato e futuro. Amo la Puglia, amo il Sud Italia, il calore e l’amore che condivideremo dal palco di Melpignano insieme a tutto il pubblico presente. So già che sarà un. Insieme canteremo ‘La’ e ‘Su’. Già alle prove il corpo di ballo e l’orchestra mi hanno accolta con la loro energia e non poteva esserci modo migliore di entrare nel mood”. Poi sul palco si è presentata con un corpo di ballo acon un doppioin