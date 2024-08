VisionQuest | nella serie TV Marvel tornerà Ultron

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’acclamato attore James Spadera doppiare il super villainTV in produzione dal titolo. Annunciata come terza parte della mini-saga iniziata con WandaVision e prossima a proseguire con Agatha All Along, laTVpotrà contare su un super villain di grande impatto per l’MCU come, chiaramente con luianche James Spader come doppiatore. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter. Come notoè stato ucciso nel finale di Avengers: Age of, sarà pertanto interessante capire che sara gestito il ritorno dal mondo dei morti da parte di Kevin Feige e company. Dalle informazioni note,verterà su un Visione impegnato a ritrovare la sua memoria e la sua umanità dopo gli eventi finali apprezzati in WandaVision (qui la nostra recensione).