Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:45 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:15 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. UN VEICOLO IN PANNE VIENE SEGNALATO SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:45 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:15 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO ROMA, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. romadailynews
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