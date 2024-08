Temptation Island 2024 edizione di settembre | Diandra e Valerio sono la prima coppia | Video Witty TV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per l’diditra i protagonisti viloro lache è stata ufficialmente presentata al grande pubblico di Canale 5. Chie perché hanno scritto al programma?racconta: “Vengo da Roma efidanzata conda sette e anni e mezzo. Da sette conviviamo. Ho 37 anni, realizzata nel mio lavoro,un medico veterinario e una imprenditrice.è un dipendente statale e la sua attività richiede sei ore al giorno. Scrivo aperché lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Io nonda due cuori e una capanna e non lo è neanche lui, che non disdegna di stare sulle barche di cinquanta metri dei miei amici“. Cosa succederà? Riusciranno a trovare un compromesso?TV