Ste il nuovo singolo ‘Lose Control’ sul palco della Notte della Taranta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da venerdì 23 agosto è disponibile Lose Control,nuova promessacantautorato italiano Ste. Prodotto da Shablo, il brano avrà unspeciale per la prima performance live: l’artista nigeriano-napoletana è, infatti, fra gli ospiti de La2024, in calendario sabato 24 agosto a Melpignano (diretta Rai 3 e Rai Radio 2). “Sono onoratissima che mi abbiano invitata, perché è una manifestazione importantissima sia per la cultura del Salento sia per tutta l’Italia. Porta valore alla musica popolare, salentina o napoletana che sia”. Foto da Ufficio Stampa“E vi presenterò unche è uscito questain collaborazione con Shablo. – prosegue Ste – Sono emozionata ma sto già ricevendo bellissimi back.