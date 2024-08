Sinner | non ho fatto nulla di sbagliato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 22.20 "Non è certamente una situazione ideale prima di uno Slam, ma nella mia testa io so di non averniente di. E questo mi dà forza". Così Jannikparla del momento e della sua positività nel media day degli Us Open, ultimo major del 2024 al via lunedì prossimo a New York. "La gente sa chi sono io,chi mi conosce sa che non ho mai violato le regole e non fareidi illegale.E' stato un processo lungo. Ho dovuto prendere decisioni difficili. E' un sollievo per me e per il mio team", aggiunge Jannik.