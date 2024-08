Sinner in conferenza | Non ho fatto nulla di sbagliato In caso di positività regole uguali per tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “La notizia che è uscita, certo, non è l’ideale prima di un Grande Slam. Ma, sai, nella mia mente so di non averdi. Ho dovuto giocare già per mesi con questo in testa, ma, sai, ricordandomi semplicemente che non hodavverodi. Rispetto sempre queste, e rispetterò sempre questeanti-doping. Sì, ovviamente è stato un sollievo per me avere questo risultato. E sì, quindi è bello essere di nuovo qui. È una città fantastica, un posto fantastico per giocare a tennis. Cercherò solo di divertirmi il più possibile e spero di fare un bel torneo”. Lo ha detto Jannikinstampa nel media day agli US Open.