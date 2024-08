Omicidio di Sharon Verzeni il fidanzato Sergio Ruocco interrogato per la terza volta ma non è indagato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terno d’Isola, 23 agosto 2024 – Nuovorio per, compagno di, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava in via Castagnate a Terno d’Isola, nella Bergamasca. L'idraulico di 37 anni – la sua posizione non è cambiata e non è– è rimasto alcune ore all'interno del comando provinciale, sempre senza avvocato, dopo essere rientrato dal sopralluogo della Scientifica alla villetta di via Marelli, dove viveva con la vittima. È stato sentito per lacome persona informata sui fatti. Gli inquirenti stanno cercando qualche dettaglio, anche minimo, della vita privata di, fin qui descritta senza ombre. Un particolare che fino ad oggi non è emerso. Forse nelle pieghe più intime potrebbe nascondersi quell’elemento decisivo per portare a una snel delitto.