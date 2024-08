Morta Anna Maria Lugli | era la moda Vestì anche l’attrice Pierangeli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pesaro, 23 agosto 2024 – Era bella ed era geniale. Una delle donne che hanno segnato il mondo della, non solo in città. Era bella perché da ragazza aveva partecipato al concorso Miss Marche. Era geniale perché nella sua boutique di via Morselli, all’angolo con via Branca, la borghesia di mezza provincia trovava i nomi emergenti del vestire bene, quei brand che poi sarebbero diventati un punto di riferimento mondiale: Ungaro, Kenzo, Jil Sander, gli abiti da sposa di Yves Saint Laurent e Valentino, fino ad arrivare alla Daks. Aveva 87 anni. Èieri mattina all’ospedale San Salvatore e lascia quattro figlie: Giorgia, Camilla, GiovUga e Micole. Aveva sposato Antonio Basile, commercialista, morto per un infarto fulminante sui gradoni delle vecchio palas di viale Marconi durante una partita di basket.