Letizia di Spagna cede al fascino della borsa crochet low cost

(Di venerdì 23 agosto 2024)diè volata alle Baleari insieme a tutta la famiglia per godersi qualche giorno di relax. Avvistata per le strade di Palma di Maiorca, la regina ci mostra unaaccessibile da sfoggiare per tutta l’estate. Per l’occasione, la moglie di re Felipe VI ha scelto un coordinato tie&dye del brand spagnolo Babbaki composto da una camicetta senza maniche con coulisse in vita e una gonna lunga fino alle caviglie. Per completare la mise, la regina ha optato per sandali bassi con cinturini regolabili di Trenza, occhiali da sole e. Fatto a mano in, questo accessorio realizzato all’uncinetto con fiori colorati è del brand Deco exte by Josune González. Il modello scelto dalla regina si chiama “Ainara” ea 95 euro.