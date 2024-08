Le elezioni? Una fattoria Ponsacco il successo della favola satirica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Leper il nuovo Sovrano agitano la. Tra alleanze improbabili, sotterfugi e colpi bassi, l’Orso, il Leone e il Lupo si contenderanno la corona".ha la sua “degli animali“. Non si tratta dell’opera di George Orwell, ma di una storia tutta ponsacchina: la “del ponte“. Scritta da Loris Grassulini e Carlo Tenghi, è una novella che racconta in chiavela scorsa campagna elettoralecittà del mobile, con gli animali come protagonisti di un microcosmo variopinto ed esilarante. "Unae divertente – dice Grassulini – un’allegoria pungente e attualenostra società, e più nel dettaglio di, dove gli animali non sono poi così diversi dagli uomini che vorrebbero rappresentare, o dove forse gli uomini si discostano assai poco dai comportamenti di animali che sono soliti deridere".