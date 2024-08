Jennifer Lopez ‘cancella’ Affleck | via il cognome da sposata dopo il divorzio

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) –vuole abbandonare il. Come riporta 'Tmz', che ha ottenuto i documenti del, la pop star e attrice ha messo una spunta sulla casella che le permette di ritornare al suo nome da nubile, e quindi aLynn. JLo ha preso ildi Ben quando si sono sposati nel luglio del 2022 a Las Vegas. Ma la cantante vuole staccare ufficialmente la spina del matrimonio, giunto alla fine a causa di visioni discordanti sulla vita da star: lei ama la 'macchina dell'intrattenimento' tra red carpet e interviste, lui la detesta. Nel frattempo, come si legge su 'Tmz', stanno continuando le trattative del. Gli incontri, però, stanno diventando così aspri al punto che Jen e Ben hanno smesso di parlarsi.