Incredibile Napoli maxi offerta da 25 milioni | si può chiudere un altro colpaccio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilnon si ferma sul mercato: c’è anche un’altrada 25per ungrande colpo sul mercato. La giornata di oggi è stata quella della svolta definitiva per il calciomercato del. Il club azzurro ha infatti chiuso definitivamente per l’arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea dopo il rilancio decisivo effettuato oggi da Manna a Londra. Conte può così finalmente contare sul suo nuovo numero nove per l’attacco. Ma non è finita qui. Il club azzurro è infatti anche ad un passo da Billy Gilmour, dopo che il Brighton a sua volta chiuso per il suo sostituto, cioè Matt ‘O Riley del Celtic. Ma arriva un’ulteriore ultim’ora davvero clamorosa sul mercato azzurro, che potrebbe cambiare tutti i piani del club.scatenato: offerti 25per Mctominay Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilavrebbe offerto 25per Scott Mctominay.