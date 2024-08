Il sindaco Michele Franchi | Sono stati anni molto duri Guai a lasciare indietro le zone più martoriate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024)è ildel comune di Arquata del Tronto, dal 2021 guida l’Amministrazione nel difficile periodo di rinascita post sisma.giornate impegnative? "sempre giornate impegnative qui, ora cominciamo a vedere qualche risultato, pochi ma ci. Primo tutto quando a rilento,a rilento. Adesso va meglio. Però c’è bisogno ancora di tanto. Soprattutto di non fermarsi perché c’è il rischio. C’è sempre qualche ostacolo che si crea all’ultimo momento". In questi ottocosa è cambiato? "È dura raccontare questi 8cambiate tante cose.difficilissimi, a partire dalle difficoltà della fase emergenziale fino a quelle del mondo normativo. Ci tengo a ribadire, che è fondamentale: adesso citutte le normative, tutte le ordinanze possibili. Qualcosa c’è sempre da fare per migliorare, qualche piccolo cavillo.