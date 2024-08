Domenica a Carosino Bacco in Masseria con Visoni di… Vino

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoProseguono le attività del Progetto “di” di CarusTeatro Aps che, grazie a una rassegna con proiezioni di film e performance teatrali, intende usare queste due forme d’arte per far riflettere la comunità die dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l’agricoltura, il lavoro, l’enologia e l’ambiente. Il progetto intende soprattutto promuovere il ritorno all’agricoltura, la secolare forma di economia di questo territorio, applicando però nuovi criteri di sostenibilità ambientale e pratiche agronomiche in grado di garantire produzioni di eccellenza! Il prossimo appuntamento è “in” che si terrà, a partire dalle ore 17.45, nella serata di25 agosto, un evento con posti limitati (info e prenotazioni 377.3286860) che costituisce un gustoso prologo alla “Sagra del2024”.