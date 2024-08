Da Martufello a Enzo Salvi | la reazione dei VIP all’annuncio di Dybala

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 23 agosto 2024) La permanenza di Pauloè stata appresa con tanta gioia dai tifosi della Roma.edin esclusiva ai nostri microfoni “Grazie Roma. Ci vediamo domenica contro l’Empoli“, con queste parole sui social Pauloha annunciato la permanenza con la maglia giallorossa. Una svolta improvvisa e inaspettata. Fino a qualche ora prima, infatti, l’argentino sembrava essere prossimo ad una partenza in direzione Arabia.(Ansa/Instagram) – notizie.comPoi la riunione con la Roma, l’offerta dell’Al Qadsiah non convincente e il pressing della moglie e della famiglia di non accettare la proposta arrivata dal calcio saudita. Da qui la scelta di Paulo di dire no al triennale da 25 milioni di euro la stagione e proseguire l’avventura con la maglia giallorossa anche se magari non sarà centrale nel progetto.