Correte sta affondando La barca si ribalta almeno dieci le vittime Morto anche un bimbo di 9 mesi con la sua mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Affondacon 25 persone a bordo, tragedia sul fiume con numerosi morti. Una drammatica notizia è stata confermata poco fa dalle autorità: unacon 25 persone a bordo è affondata mentre stava navigando. Al momento, le ricerche dei dispersi sono ancora in corso., ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare nelle prossime ore. Intanto, una terribile scoperta è stata fatta dagli operatori impegnati nei soccorsi: tra i corpi recuperati c’èquello di un bambino di appena 9. Mortaladel piccolo. Leggi: Tragedia in casa, mettono in carica lo scooter elettrico e vanno a dormire: 6 morti Lasileundi 9con la suaLa tragedia è avvenuta lungo il fiume Drina, al confine tra Serbia e Bosnia Erzegovina.