Caserta badante killer si autodenuncia e confessa l’omicidio di 4 anziani

(Di venerdì 23 agosto 2024). La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo del 48enne Mario Eutizia, che ieri mattina si è recato dai Carabinieri die si è autoaccusato, supportato dai suo avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano, di quattro omicidi, tutti di persone presso cui aveva svolto il ruolo di, nonostante non avesse alcun titolo professionale abilitante. Le vittime risiedevano in Cilento, a Casoria e a Latina. Avrebbe somministrato dosi di massicce di sedativi agliche assisteva, fino a quattro volte in più di quelle prescritte, il 48enne Mario Eutizia. Il suo scopo era portarli “dolcemente” verso la morte, “spinto da una profonda compassione e pietà degli stessi“, essendo persona molto anziane e gravemente malate.