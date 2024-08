Addio piccola nostra Morta insieme alle sue amiche in un modo atroce | aveva solo 7 anni il funerale si trasforma in una festa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si è svolto ildi Elsie Dot Stancombe, una bambina di sette, uccisa in un accoltellamento di massa a Southport, nel Regno Unito, il 29 luglio. Elsie è una delle tre bambine morte nell’attacco durante un corso di danza a tema Taylor Swift, che ha provocato anche dieci feriti, di cui otto bambini, e che ha scatenato rivolte anti-immigrati anche a livello nazionale. I genitori di Elsie Dot Stancombe hanno voluto una cerimonia piena di colori e musica. La strada è stata addobbata con nastri rosa e ai presenti è stato chiesto di non vestirsi di nero. Dietro la processione, file di amici in lutto sfilavano in processione, indossando colori vivaci che si abbinavano ai nastri rosa legati ai lampioni lungo il percorso.