Us Open | Djokovic per il record di Slam e il primo titolo Atp del 2024

(Di giovedì 22 agosto 2024) Novaksi avvicina agli Uscon l’obiettivo di battere un altro. Il serbo al momento condivide 24 successi a livellocon Margaret Court e vincendo a Flushing Meadows diventerebbe ilnella storia con 25 trionfi Major. Inoltre sarebbe il campione dell’erapiù anziano del torneo. La leggenda serba arriva all’ultimodell’anno in ripresa grazie al tabù sfatato dell’oro olimpico, ma anche con un preoccupante dato: 0 titoli Atp vinti nel. Quest’anno è stato sostituito come campione in Australia da Sinner, che lo ha anche sollevato dal suo numero uno del ranking mondiale. Carlos Alcaraz ha conquistato il suoal Roland Garros e ha poi spazzato viain una finale di Wimbledon a senso unico. Il serbo si è preso la sua rivincita sullo spagnolo ai Giochi Olimpici di Parigi e ora punta a farlo anche in America.