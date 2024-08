Un lembo di paradiso o un pezzo d’inferno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lucio si avvicinò e appoggiò la mano alla testata del generatore, ancora tiepida: "Cristo! Questa macchina ha funzionato fino a un’ora fa, forse anche meno". Tutti si guardarono in faccia costernati. "Questo che cosa significa esattamente?" domandò Barrese dal fondo della sua abissale ignoranza tecnologica. "Che qualcuno è stato su questo cantiere a lavorare o a rubare, se preferisci, fino a poco fa mentre noi mangiavamo croissant caldi. Qualcuno che aveva le chiavi del generatore." "Liddel-Scott" concluse Fossa. "Direi proprio di sì visto che Agostino giace in un letto d’ospedale profondamente sedato. Anche se in teoria le chiavi le hanno anche i terzisti e gli operai della manutenzione.