Turbativa d’asta Sequestro milionario delle Fiamme gialle Indagata una famiglia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una interadedita a turbare aste giudiziarie con lo scopo di assicurarsi beni immobiliari che erano già in loro possesso, ma pignorati dopo istanza presentata dai creditori. E’ così che prende corpo l’operazione denominata "Take Back", ovvero letteralmente "riprendere" qualcosa, portata avanti dalla Guardia di Finanza di Pistoia in queste settimane e che, nella mattinata di ieri, ha fatto emettere un ingentepreventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo. E che vede un professionista – commercialista nello specifico molto noto in città – la moglie e la figlia indagati perplurima di asta giudiziaria del valore di oltre un milione di euro.