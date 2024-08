Questo posso dirvelo Omicidio Sharon il fidanzato rompe il silenzio dopo il nuovo sopralluogo con i carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sergio Ruocco, il compagno diVerzeni, è tornato nella casa di Terno d’Isola dove viveva con la compagna uccisa per strada ormai quasi un mese fa. L’uomo ha accompagnato ial primo– durato circa un quarto d’ora – nell’abitazione messa sotto sequestro subitoil delitto della ragazza, aggredita a Terno d’Isola e uccisa con diverse coltellate. IlSergio Ruocco al momento “non è indagato” fanno sapere i, con una nota diffusa dal Comando Provinciale di Bergamo in cuisottolineano che “le motivazioni dell’accesso sono coperte da doveroso riserbo investigativo” ma che Ruocco “ è stato sentito nuovamente come persona informata sui fatti. La sua posizione non è cambiata”.