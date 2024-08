Palladino | Ci serve un’identità Abbiamo bisogno di una mano dalla società in tutti i reparti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Queste le parole di Raffaelein conferenza stampa. “E’ stato un brutto avvio di gara, sia sotto il profilo tecnico che l’atteggiamento della squadra. Certe cose sono state inspiegabili. Sotto 2-0 è stato uno shock, poi nel secondo tempo l’ripresa con una fame diversa, e una qualità diversa. Il rammarico è il gol finale: vero che c’era Quarta fuori, ma non esiste prendere gol così. Ci sono tante cose da mettere a posto. In questo momento siamo un po’ fragili, sembriamo una via di mezzo e a me non piace”. Avete snobbato gli avversari? “Ci siamo preparati bene, facendo cambi e mettendo gente motivata. Sarebbe da folli sottovalutare una partita così. Sapevamo come avrebbero giocato. Gli errori non sono fisici, il ritiro è stato un po’ particolari. Ci sono tanti giocatori che sono arrivati in ritardo.