Mentre Mélenchon grida al colpo di Stato Glucksmann punta a guidare la sinistra francese nel 2027

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laè a pezzi, lacerata tra l’isteria gauchista e sterile di Jean Luc, che denuncia inesistenti colpi didi Macron, e il riformismo socialdemocratico di Raphaël, chea costruire uno schieramento diaffidabile per le presidenziali delnelle quali probabilmente sarà il candidato.tenta di sottrarre laal dogmatismo gauchista che largamente la informa con parole nette: «È indispensabile rompere con l’estetica della radicalità che non è altro che settarismo». Questo, proprio nel momento in cui, proprio in omaggio a questo mito radicale, Jean Luclancia una manovra suicida e provocatoria depositando in parlamento una mozione per la destituzione del presidente Emmanuel Macron per «violazione dei suoi doveri».