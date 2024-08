Il cambiamento climatico e il vino un binomio su cui riflettere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Noi cambiamo il clima, il clima inesorabilmente cambierà le nostre abitudini. Che cosa significa per il mondo del? Attualmente, le regioni viticole più rinomate sono collocate in fasce o nicchie geografiche piuttosto ristrette, che le rendono automaticamente più sensibili agli effetti del clima rispetto a quanto normalmente avviene per altre colture di natura più estensiva. In generale, lo stile di undi una determinata regione è funzione del clima di “base”, mentre la “variabilità” annuale di questo clima di “base” condiziona le differenti “vendemmie”. Pertanto, i cambiamenti di clima, che alterano la media annuale e anche le variazioni in aumento e in diminuzione dalla media, hanno l’indiscutibile potenzialità di far mutare lo stile, la personalità, l’importanza di un. Quindi se cambia il clima, cambia tutto.