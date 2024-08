Guerra al pezzotto | l’AgCom prepara un nuovo scudo anti pirateria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Stanno ora per essere apportate dall’Autorità ulteriori migliorie e aggiornamenti tecnici alla piattaforma e confidiamo che queste implementazioni consentiranno di ottenere risultati ancora più import, poiché incrementerà il numero di blocchi di segnali pirata realizzabili. Stiamo combattendo una battaglia cruciale, per questo abbiamo bisogno del supporto di tutti e dobbiamo agire come sistema Paese per fermare un fenomeno che uccide il calcio e l’intero settore audiovisivo italiano”, così Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. Con il ritorno della Serie A, riprende vigore anche la battaglia contro lanel mondo del calcio.