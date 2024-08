Fiamme in un’abitazione di Prato | in ospedale un uomo e la madre anziana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Paura in via dell’Alloro aper un incendio di abitazione: due persone finiscono inper accertamenti. L’incendio è scoppiato intorno alle 9 di mattina del 22 agosto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco die la Polizia. Gli occupanti, une la sua, sono riusciti ad uscire da soli dalla casa e sono stati successivamente trasportati all’dal personale del 118 intervenuto sul posto per accertamenti, con una lieve intossicazione. Le, che hanno interessato la camera da letto, sono state prontamente spente dal personale intervenuto. Le cause del rogo saranno accertata da parte del personale dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di