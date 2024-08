Cosa guardare in tv a settembre 2024 | quando tornano Temptation Island e Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Checi porti una strana felicità” cantava Jovanotti ne ‘L’estate addosso’ e la strana felicità è quella che vivranno gli appassionati di trash e di reality show. Fra poche settimane, infatti, torneranno in onda molti dei programmi Mediaset che hanno caratterizzato la scorsa stagione televisiva. Nessuna novità, quindi. All’orizzonte per i palinsesti Mediaset ci sono format a tratti anche ormai decotti - si veda il, diventato ormai caricatura che dire trash è poco di un programma che soltanto alle origini ha avuto caratteristiche da esperimento sociale -, ma anche veri cavalli di razza. Se il– con solita conduzione di Alfonso Signorini e ruolo da opinioniste a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli - prenderà il via lunedì 16alle 21.