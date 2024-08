Come funziona l’America’s Cup 2024 | niente punti nelle regate preliminari poi doppio round robin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ormai ci siamo. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della 37ma edizione delCup, la competizione sportiva (tutt’ora in vita) più antica al mondo, che scatterà in questi giorniacque di Barcellona inizialmente con dellee a seguire con la Louis Vuitton Cup, che designerà la sfidante di New Zealand nella finale con in palio l’ambita Vecchia Brocca. Andiamo a scoprire meglio il format ed il meccanismo della Coppa America, in cui saranno protagonisti i nuovi AC75. La Final Preliminary Regatta, in programma da oggi fino a domenica 25 agosto, non assegnamentre la competizione entrerà nel vivo a partire dal 29 agosto con l’inizio della fase a gironi della Louis Vuitton Cup, il torneo dei Challenger.