Bennifer i retroscena sul divorzio | la crisi al via in luna di miele

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’idillio sarebbe durato ben poco. La favola deiera già finita indiin Italia, dove erano tornate le incomprensioni. È quello che racconta Page Six spiegando ideltra Jennifer Lopez e Ben Affleck, i cui documenti sono stati presentati dalla diva del pop latino proprio nel giorno del loro secondo anniversario di nozze. Una data non casuale: sarebbe un messaggio ben preciso all’ex. GUARDA LE FOTO Jennifer Lopez e Ben Affleck in amore: le foto di ieri e di oggi La rottura tra iDurante il viaggio di nozze sul lago di Como, l’ormai ex coppia era costantemente seguita dai paparazzi. Affleck, che aveva chiesto a JLo di tenere privata il più possibile la loro ritrovata storia d’amore, mostrava da subito i primi segni d’insofferenza.