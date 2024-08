Un bambino continua a prendere a calci il mio sedile Cosa faccio? | la richiesta disperata di un passeggero dopo 4 ore di volo e botte sotto il sedere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Viaggiare in serenità e in comodità è la speranza di tutti quando si compra un biglietto aereo. Ed evitare qualsiasi tipologia di fastidio è quasi come un vittoria. Ma può sempre capitare qualche intoppo, tra cui la presenza di bambini a bordo. Lo sa bene un uomo, che ha preferito restare anonimo, che ha chiesto su Reddit consigli su come gestire unche, a suo dire,va ail suo. “Sono attualmente su unda Hawaii a Las Vegas e undietro di meil mio-ha scritto -. Il padre ignaro è seduto accanto a me e non fa nulla. Non voglio fare una sceneggiata, ma4 ore sono pronto a perdere la pazienza. Ho detto ‘ahia’ un paio di volte, ma senza successo. Perché mettono solo mezzo centimetro di spazio tra lo schienale e il piede di qualcun altro?”, si è chiesto l’uomo.