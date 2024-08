Russia | Blackout WhatsApp e Telegram per cyberattacco

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) –e problemi consono stati segnalati dalla. L'agenzia russa Tass ha parlato di utenti diche hanno riscontrato difficoltà perlopiù nella versione 'mobile', in alcuni casi con canali e chat non aggiornati. Per, facendo riferimento anche al sito 'Downdetector', la stessa agenzia ha riferito di messaggi L'articolo: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.