Perché ha mollato Perla Mirko fuori la scomoda verità | ormai è stato smascherato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Colpo di scena sulla rottura tra. Adesso è uscitauna possibile nuovasui motivi che hanno indotto gli ex concorrenti del Grande Fratello a separarsi. Anzi, è proprio su Brunetti che èriferito qualcosa di inaspettato e che cambierebbe le carte in tavola. Se fosse tutto confermato ufficialmente, per lei sarebbe un colpo durissimo e che non potrebbe mai digerire.si sonolasciati da diverse settimane, ma la vera ragione della rottura sarebbe molto particolare e coinvolgerebbe soprattutto il giovane. Lui non ha rilasciato commenti, almeno fino ad ora, dunque resta un’indiscrezione. Ma che proviene da una fonte molto attendibile, quindi non sarà semplice smentirla senza prove forti. Leggi anche: “Con la bellissima di Temptation”.