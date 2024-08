Milan Morata ko? L' ipotesi disperata | chi potrebbe lanciare Fonseca come bomber titolare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il gol al Toro che ha dato il via alla rimonta, i problemi extra-campo legati alla separazione con sua moglie Alice Campello e ora l'infortunio. Alvaroè costretto già a fermarsi e non sarà presente a Parma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, infatti, l'attaccante spagnolo ha accusato un problema muscolare dopo il Torino e si parla almeno di due settimane di stop. In casa, per questo, si ragiona se scegliere Okafor o Jovic per le prossime gare di campionato. A livello di caratteristiche, il serbo è la soluzione più naturale per sostituire il fresco campione d'Europa. Ma Okafor ha dimostrato continuità una volta messo in mezzo dal 1', andando in gol anche sabato. Non la prima volta che lo fa, considerando anche lo scorso campionato (la Lazio, l'Udinese, ecc).