Migranti Oim | Mille morti nel Mediterraneo da inizio 2024 Alarm Phone | 55 persone a rischio tra Grecia e Libia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Mare nostrum continua a inghiottire vite umane. L’Organizzazione internazionale delle migrazioni, agenzia delle Nazioni Unite, ha reso noto che oltresonoo sono stati dichiarati dispersi nelcentrale dall’delal 17 agosto. Le vittime, ha precisato l’Oim, sono state 421 mentre i dispersi 603, per un totale di 1.024. Nello stesso periodo, iintercettati in mare e riportati insono stati 13.763, di cui 12.220 uomini, 947 donne, 460 minori e 136per le quali non sono disponibili dati di genere. Un bilancio che potrebbe aggravarsi. “Cinquantacinquetra lae lahanno bisogno urgentemente di aiuto”, ha fatto sapere la ong, spiegando che i naufraghi segnalano “un peggioramento delle condizioni della barca”.