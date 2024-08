L' Aquila in lutto per la scomparsa dell' ex sindaco Antonio Centi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'- Profondo cordoglio ha colpito L'e l'intera comunità abruzzese per la morte'ex, deceduto all'età di 80 anni., ricordato per la sua signorilità, serenità e garbo, ha lasciato un'impronta indelebile nella politica locale, grazie alla sua dedizione per la valorizzazione del territorio attraverso il turismo e le istituzioni culturali. Nato a Barisciano, in provinciaha iniziato la sua carriera politica come esponente del Partito Comunista Italiano (Pci), per poi passare al Partito Democraticoa Sinistra (Pds). Dopo un periodo come consigliere comunale e assessore negli anni '80, venne elettonel 1994 con la coalizione dei progressisti, carica che ha mantenuto fino al 1998.